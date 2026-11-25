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Intervenuto negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dei problemi difensivi dell'Inter in questo inizio di stagione: "Se prenderei un centrale? In più? Al momento l'Inter ha sei difensori per tre posti: numericamente non prendi uno in più per poi crearti il problema di non avere lo spazio per farli giocare. Altrimenti invece che risolverlo il problema lo crei: all'esterno sembra sempre che la soluzione sia prendere giocatori, ma devi metterti nei panni di chi li deve gestire.

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Un giocatore in più è un problema più che un'opportunità se non liberi spazio: se arriva un giocatore è perché ne va via un altro, altrimenti hai il numero giusto. Tanti non riescono a comprenderlo, io lo capisco: è sempre bello vedere le squadre che sommano giocatori. Poi vai a vedere la Fiorentina: prendiamo prendiamo, brava Fiorentina, 9 in pagella, ultima. Per creare gli equilibri in spogliatoio non devi andare mai oltre i due giocatori per ruolo più due jolly in più qua e là, che l'Inter ha. Poi devi fare valutazioni da qui a gennaio: sono tutti spendibili in campo? Se sì sei a posto, altrimenti devi farne uscire uno e prenderne un altro.

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E' vero che forse hai perso qualcosa come centrale senza Acerbi e De Vrij: le caratteristiche le avresti con Stones, ma non l'hai mai visto. E' anche vero che Acerbi e De Vrij non giocavano tanto l'anno scorso, non erano titolare: bisogna semplicemente chiedere agli attuali di giocare come l'anno scorso. Akanji ha iniziato male, l'anno scorso era uno dei migliori se non il migliore dietro: così via tutti gli altri. L'Inter è seconda in Serie A per xG concessi: al netto dei gol incassati, una marea, la verità è che la fase difensiva funziona. Non lo dico io, lo dicono gli xG, che non sono discutibili".