Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un aneddoto riguardante Denzel Dumfries, da lui intervistato qualche mese fa

Marco Astori
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VIDEO / Inter, ecco il messaggio di saluto via social di Dumfries

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Durante il suo intervento in diretta per Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un aneddoto riguardante Denzel Dumfries, da lui intervistato qualche mese fa.

Dumfries

"Quando ho intervistato Dumfries due mesi fa, lui mi ha raccontato che quando è arrivato, visto che preferisce giocare a quattro, ha fatto tanta fatica all'inizio.

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Mi ha detto che Mario Cecchi gliel'hanno messo addosso e mi ha talmente rotto le balle che alla fine ho imparato a fare fase offensiva e difensiva. Ma ci ha messo un po'".

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