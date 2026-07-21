Sono tre su tutte le priorità di Cristian Chivu sul mercato per rinforzare la sua Inter: ecco le ultimissime da Sky Sport.
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Il mio ruolo? Gioco dove vuole il mister. Voglio far bene"
Sono tre su tutte le priorità di Cristian Chivu sul mercato per rinforzare la sua Inter. L'esterno destro al posto di Denzel Dumfries, ma non soltanto: ecco le ultimissime sulle mosse dei dirigenti nerazzurri da Sky Sport.
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Ecco quanto evidenziato da Sky, direttamente dal ritiro in Germania: "È in crescita Andy Diouf. Oggi ha parlato del ruolo, parte da interno a centrocampo, ma Chivu ha fatto capire che potrà giocare tante volte anche come quinto, perché è lì che serve all’Inter. Il quinto è una priorità nerazzurra chiaramente: Dumfries è andato via e Darmian anche, Diouf quando ha giocato ha fatto bene lì e Chivu ci sta lavorando. Poi verrà comunque dato un titolare all’allenatore per quel ruolo. Quella è una priorità, come il centrocampista e come un difensore".
(Fonte: SS24)
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