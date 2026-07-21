Getty Images

Sono tre su tutte le priorità di Cristian Chivu sul mercato per rinforzare la sua Inter. L'esterno destro al posto di Denzel Dumfries, ma non soltanto: ecco le ultimissime sulle mosse dei dirigenti nerazzurri da Sky Sport.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ecco quanto evidenziato da Sky, direttamente dal ritiro in Germania: "È in crescita Andy Diouf. Oggi ha parlato del ruolo, parte da interno a centrocampo, ma Chivu ha fatto capire che potrà giocare tante volte anche come quinto, perché è lì che serve all’Inter. Il quinto è una priorità nerazzurra chiaramente: Dumfries è andato via e Darmian anche, Diouf quando ha giocato ha fatto bene lì e Chivu ci sta lavorando. Poi verrà comunque dato un titolare all’allenatore per quel ruolo. Quella è una priorità, come il centrocampista e come un difensore".

(Fonte: SS24)