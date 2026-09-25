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Secondo utile di bilancio consecutivo in casa Inter, dopo il primo della storia dell'anno scorso: il club nerazzurro ha chiuso in positivo di 22,7 milioni di euro. Ma questo cosa comporterà per il futuro? Lo spiega Sportitalia.

"La vera notizia non sono i 22,7 milioni di oggi. La vera notizia è quello che questi numeri potrebbero permettere all’Inter di fare domani. Per anni attorno al mercato nerazzurro abbiamo utilizzato sempre le stesse parole: sostenibilità, plusvalenze, saldo, cessioni, riduzione dei costi.

Prima vendere, poi comprare. Prima sistemare il bilancio, poi eventualmente pensare alla squadra. Oggi l’Inter sembra essere arrivata dall’altra parte del tunnel. Non significa poter spendere senza criterio. Significa qualcosa di molto più importante: avere la possibilità di investire senza essere obbligati a vendere per sopravvivere".