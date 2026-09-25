Il CDA dell'Inter ha approvato i risultati finanziari della stagione 2025/26. Il bilancio registra il secondo utile consecutivo dopo quello della stagione 2024/25, 22,7 milioni. Mentre i ricavi si attestano a 518 milioni, secondo migliore risultato nella storia del club nerazzurro.

"Continua il lavoro importante per la crescita dell'Inter anche fuori dal campo. Beppe Marotta lo ha ripetuto più volte negli anni: in un club che coltiva l'ambizione di primeggiare nel lungo periodo, competitività e sostenibilità devono andare di pari passo. Dunque, mentre Chivu e i suoi ragazzi fanno il loro dovere, stazionando al primo posto della classifica di Serie A, anche l'area corporate sta raggiungendo i suoi obiettivi", sottolinea il Corriere dello Sport a proposito dei risultati finanziari della stagione 2025/26.

"C'è la conferma di un consolidamento dei ricavi e di una gestione dei costi rigorosa voluta da Oaktree per migliorare sempre di più lo stato di salute del club nerazzurro. L'altra buona notizia che emerge dal comunicato riguarda il patrimonio netto, tornato positivo per €10,4 milioni. Il programma di sviluppo non si ferma qui: come già annunciato, l'Inter ha avviato un consistente piano di investimenti che riguarderanno le infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello".

(Corriere dello Sport)