Ne discutono a L'ascia raddoppia i giornalisti Siani, Biasin, Pastore e Pellegatti
VIDEO / Facchetti: "Papà e Mazzola, due storie simili. Sandro immortale"
SIANI
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VIDEO / Facchetti: "Papà e Mazzola, due storie simili. Sandro immortale"
Siani: "Per me assolutamente sì. Stiamo parlando di un centrocampista che ha fatto due finali di Champions. sì perché fa doppia cifra tutti gli anni, ha capacità difensive non indifferenti, è il faro di una squadra che ha fatto due finali di Champions, va bene perse, e ha vinto tre scudetti. Come qualità di calciatore individuale, fa 10 gol a campionato, recupera tantissimi palloni. Barella è fortissimo, non è fondamentale nel gioco dell'Inter come Calhanoglu".
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