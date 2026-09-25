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SIANI

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VIDEO / Facchetti: "Papà e Mazzola, due storie simili. Sandro immortale"

Calhanoglu è nella top 5 dei migliori centrocampisti della storia dell'Inter? Ne discutono a L'ascia raddoppia i giornalisti Fernando Siani, Fabrizio Biasin, Giuseppe Pastore e Carlo Pellegatti:

Siani: "Per me assolutamente sì. Stiamo parlando di un centrocampista che ha fatto due finali di Champions. sì perché fa doppia cifra tutti gli anni, ha capacità difensive non indifferenti, è il faro di una squadra che ha fatto due finali di Champions, va bene perse, e ha vinto tre scudetti. Come qualità di calciatore individuale, fa 10 gol a campionato, recupera tantissimi palloni. Barella è fortissimo, non è fondamentale nel gioco dell'Inter come Calhanoglu".

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