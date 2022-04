Inter Women, Brustia: “Felice per il mio rientro. Derby? Possiamo vincere”

La centrocampista nerazzurra, rientrata in campo lo scorso weekend, è pronta per gli ultimi due impegni di campionato

Dopo la vittoria in trasferta sull'Hellas Verona, le nerazzurre tornano in campo sabato 7 maggio alle ore 14.30 per il Derby di Milano . La sfida con le rossonere si giocherà allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni.

L'Inter continua a lavorare per preparare al meglio gli ultimi due impegni di campionato, contro Milan e Sassuolo. Al termine dell'allenamento odierno, Martina Brustia ha raccontato ai microfoni di Inter Tv come la squadra sta vivendo questo finale di campionato: "Sono molto felice per il mio rientro in campo: non sono state settimane facili perchè stare fuori è sempre difficile e fa male, però anche grazie allo staff medico sono riuscita a rientrare in tempo per la partita di Verona, quindi sono molto felice. Abbiamo fatto un'ottima prestazione e la vittoria è quello che volevamo."