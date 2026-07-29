La possibile gerarchia di Cristian Chivu in casa Inter in tema rigori e chi potrebbe battere i penalty dei nerazzurri
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La nuova Serie A si avvicina. Tra meno di un mese, il 22 e 23 agosto, prenderà il via ufficialmente il nuovo campionato con la prima giornata. E con l’inizio della stagione prenderà il via anche il fantacalcio.
I fantallenatori sono già passati alla fase di studio delle squadre e tra gli aspetti sotto la lente d’ingrandimento c’è quello legato ai rigoristi delle squadre. Nella scorsa stagione sono stati 79 i rigori messi a segno, un dato importante in termini di bonus.
Andiamo a scoprire la possibile gerarchia di Cristian Chivu in casa Inter in tema rigori e chi potrebbe battere i penalty dei nerazzurri secondo Sky Sport.
INTER:
- Rigorista: Calhanoglu
- Vice: Zielinski
- Vice: Lautaro Martinez
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