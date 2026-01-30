Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League che ha sorteggiato il Bodo Glimt come avversaria dell'Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così l'esito di quanto accaduto a Nyon.
Inter, Chivu: “Bodo ha messo in difficoltà club importanti: ogni partita ha insidie”
"Tutte le partite di Champions League nascondono delle insidie e difficoltà. Il Bodø/Glimt è una squadra che ha dimostrato, in questa prima fase, di saper mettere in difficoltà club importanti sia in casa che in trasferta".
