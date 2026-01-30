Inter, Chivu: “Bodo ha messo in difficoltà club importanti: ogni partita ha insidie”

Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League che ha sorteggiato il Bodo Glimt come avversaria dell'Inter, Cristian Chivu ha commentato così l'esito

Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League che ha sorteggiato il Bodo Glimt come avversaria dell'Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così l'esito di quanto accaduto a Nyon.

"Tutte le partite di Champions League nascondono delle insidie e difficoltà. Il Bodø/Glimt è una squadra che ha dimostrato, in questa prima fase, di saper mettere in difficoltà club importanti sia in casa che in trasferta".