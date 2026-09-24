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L'Inter che ha pareggiato a Roma, ha chiuso la partita con Andy Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra. Due giocatori a piedi invertiti, una scelta che per Chivu potrebbe rappresentare una soluzione in più in questa stagione. "Una mossa in più nel cilindro di Chivu. L’ultima sfida di campionato contro la Roma ha svelato l’importanza per l’Inter di potersi giocare i due esterni a piede invertito, nello specifico Diouf a destra e Luis Henrique a sinistra, che nel finale all’Olimpico hanno permesso di schiacciare i giallorossi e metterli in difficoltà", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali sarà interessante vedere quanto e come l’allenatore dell’Inter riproporrà questa mossa tattica, che permette ai nerazzurri di avere due giocatori che entrano a più riprese dentro al campo (anche per sfruttare il piede forte) con la successiva sovrapposizione dei terzi o l’allargamento delle mezzali per mantenere l’ampiezza. A farlo a Roma era stato soprattutto Carlos Augusto, capace di rompere gli schemi della difesa avversaria e con i capitolini che - di fronte a questa contromossa tattica - hanno faticato a coprire il campo fino a incassare il 2-2. Questa possibilità sarà ancora più percorribile quando Spence sarà del tutto arruolabile: oggi sarà alla Pinetina per una sessione personalizzata".

(Corriere dello Sport)