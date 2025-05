Il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani , intervenuto durante il podcast Area Fritta, ha parlato così della corsa scudetto tra Napoli e Inter: "Per me lo scudetto ora è 97% Napoli e 3% l'Inter. Il Napoli ha già sbagliato 1-2 volte, è impensabile e impossibile che il Cagliari possa fare un punto venerdì: potevo anche dire 99-1. Gli arbitri decidono lo scudetto? No, la favola che gli arbitri abbiano deciso lo scudetto può essere raccontata dai tifosi interisti sfegatati: in realtà gli arbitri sono l'alibi dei perdenti, io penso sia così. Abbiamo iniziato parlando in modo ridicolo di Marotta League, di un'Inter che addirittura gestiva le questioni della Lega e degli arbitri, roba da internet e da tifosi, e abbiamo finito addirittura con l'Inter che protesta: a dimostrare che qualche decisione può influenzare la singola partita, ma il campionato non è deciso dagli arbitri.

Contesto radicalmente il fatto che Inzaghi sia arrabbiato per qualcosa: l'Inter deve recriminare la mancata marcatura su Orsolini, non la rimessa. Deve recriminare la rimonta del Parma, la partita scadente giocata contro la Roma e la gara con la Lazio in cui gioca una partita di controllo pensando di poterla controllare. Attaccarsi ai singoli episodi di una partita è un'operazione che trovo ridicola e non onesta: significa attizzare il fuoco dei tifosi. Secondo voi il fatto che l'Inter probabilmente non vincerà il campionato è per il rigore non dato a Bisseck con la Roma oppure per il fatto che a gennaio la società non poteva intervenire sugli attaccanti?