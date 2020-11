Inter, De Paul il preferito per il centrocampo: carta Pinamonti per convincere l’Udinese

Con Christian Eriksen sempre più corpo estraneo e ormai destinato a cambiare aria, in casa Inter si comincia a pensare al suo sostituto. I nomi proposti da Tuttosport sono quelli di Ruslan Malinovskyi e Rodrigo De Paul, con la bilancia che penderebbe in favore dell’argentino dell’Udinese:

“Il preferito resta Rodrigo De Paul che l’Inter aveva bloccato un anno fa per gennaio proprio su consiglio di Conte. Poi, viste le pretese dell’Udinese, non se n’è fatto nulla e l’argentino è rimasto alla base. Stesso discorso nell’ultima sessione di mercato quando De Paul sembrava sul punto di partenza e, alla fine, è rimasto in Friuli. Questa potrebbe essere la volta buona per l’approdo in una big: anche la Juve ha preso la targa ai costi del cartellino, mentre l’Inter potrebbe offrire come parziale contropartita Andrea Pinamonti per non rendere l’affare troppo impattante per il bilancio nerazzurro“.