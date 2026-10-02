Ventinove giorni, nove partite, due competizioni: alla ripresa del campionato dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, l'Inter attraverserà un periodo intenso, ricco di appuntamenti e sfide affascinanti. Sei gare si giocheranno in Serie A, mentre saranno tre gli appuntamenti in UEFA Champions League fino alla prossima pausa del campionato, in programma tra lunedì 9 e venerdì 20 novembre.

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Un mese intenso, in cui l'Inter giocherà ben cinque partite davanti ai suoi tifosi a San Siro, che saranno fondamentali per spingere i nerazzurri in questa fase iniziale della stagione. Alla ripresa della Serie A i Campioni d'Italia affronteranno il Parma nella gara in programma al Meazza sabato 10 ottobre alle 18:00. Tre giorni più tardi, martedì 13 alle ore 21:00, l'Inter farà il suo esordio casalingo nella UEFA Champions League 2026/27 contro il Club Brugge. Prima di ritrovare di nuovo San Siro per due partite consecutive i nerazzurri andranno in trasferta a Bologna sabato 17 ottobre alle 18:00. Mercoledì 21 la squadra di Chivu affronterà lo Shakhtar Donetsk al Meazza, per poi giocare di nuovo a Milano contro la Fiorentina nel lunch match di domenica 25 ottobre.

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Una serie di match molto impegnativi, che proseguiranno con la trasferta in casa del Venezia nel turno infrasettimanale della Serie A, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30. La sfida più attesa si gioca invece sabato 31 ottobre alle ore 20:45: l'Inter affronta il Milan nel primo Derby di Milano della stagione, in casa dei rossoneri. Dopo la stracittadina gli ultimi appuntamenti prima della seconda sosta del campionato vedranno i nerazzurri impegnati martedì 3 novembre alle 21:00 a Rotterdam contro il Feyenoord nella 4.a giornata della Fase Campionato della Champions League e infine di nuovo a San Siro contro il Como domenica 8 novembre alle 18:00.

Nove partite in 29 giorni, cinque delle quali da giocare a San Siro con il sostegno appassionato dei tifosi nerazzurri: un periodo intenso, che l'Inter affronterà con grande concentrazione dopo la ripresa della Serie A.

6ª GIORNATA | sabato 10 ottobre, ore 18:00 INTER-Parma -

CHAMPIONS LEAGUE, 2ª GIORNATA | Martedì 13 ottobre, ore 21:00 INTER-Club Brugge

7ª GIORNATA | sabato 17 ottobre, ore 18:00 Bologna-INTER

CHAMPIONS LEAGUE, 3ª GIORNATA | Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00 INTER-Shakhtar Donetsk

8ª GIORNATA | Domenica 25 ottobre, ore 12:30 INTER-Fiorentina

9ª GIORNATA | mercoledì 28 ottobre, ore 18:30 Venezia-INTER

10ª GIORNATA | sabato 31 ottobre, ore 20:45 Milan-INTER

CHAMPIONS LEAGUE, 4ª GIORNATA | Martedì 3 novembre, ore 21:00 Feyenoord-INTER

11ª GIORNATA | domenica 8 novembre, ore 18:00 INTER-Como