Il Giornale – Inter e Milan puntano al derby da prime. Conte intanto aspetta Alonso

Dopo la sosta si gioca il derby di Milano. E su questo aspetto punta il Giornale sottolineando che Inter e Milan cercheranno di arrivarci da prime in classifica. Ma dovranno battere rispettivamente la Lazio e la Spal. Se ci arrivassero da prime sarebbe un salto nel passato. L’ultima volta che prima di un derby lo erano entrambi le formazioni milanese era il campionato 2010-2011. Allegri era sulla panchina rossonera e in quell’anno Moratti licenziò Benitez e chiamò il milanista Leonardo a dirigere i nerazzurri.

Tra qualche giorno saranno definite completamente le rose di Conte e Pioli. E il quotidiano sottolinea: “L’allenatore interista resta in attesa di un colpo finale sul mercato, che risponde al nome dell’esterno sinistro Marcos Alonso, e di alcune situazioni da definire in uscita (vedi Nainggolan, non convocato)”. “Il derby meneghino è già all’orizzonte, toccherà alla Nazionale stemperare le tensioni e le emozioni della vigilia. Sempre che Lazio e Spezia non decidano di rovinare la festa di San Siro ancora prima”, conclude Il Giornale.

(Fonte: Il Giornale 4-10-20)