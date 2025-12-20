«Perché l'Inter cade? Manca un po' di fortuna, la squadra è fortissima, credo ci sia molta improvvisazione nel calcio, episodi ed altro che determinano. L'nter è più forte del Bologna, un dato di fatto, la squadra di Italiano ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo ha giocato meglio l'Inter. Per me è questione di fortuna, l'Inter è stata messa sotto solo dal Napoli nel secondo tempo. Per il resto c'è sempre qualcosa che ha determina la sconfitta. In Italia l'Inter è indubbiamente la più forte, poi il Napoli subito dopo e poi vengono le altre, ma continuo a pensare che sia la più forte, lo è in questa stagione e lo era nella scorsa», ha concluso il direttore del Corriere dello Sport.