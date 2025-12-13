Arrivano ulteriori conferme su quello che sarà il design della maglia home dell'Inter per la stagione 2026/27 (qui tutte le anticipazioni): ecco gli ultimi dettagli presentati dal portale FootyHeadlines.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, arrivano altri dettagli sulla maglia home 26-27: nella nuova divisa tornerà…
ultimora
Inter, arrivano altri dettagli sulla maglia home 26-27: nella nuova divisa tornerà…
Arrivano ulteriori conferme su quello che sarà il design della maglia home dell'Inter per la stagione 2026/27
Il portale ha realizzato un modello indossato basato sulle informazioni già ottenute: le strisce nere sono più spesse di quelle blu. In secondo luogo, le strisce blu presentano un motivo a zig-zag su entrambe le estremità. Uno degli elementi più importanti è il ritorno dello stemma giallo dell'Inter. L'ultima volta che il logo dell'Inter è apparso in giallo è stato sulla maglia home 2023-24.
La nuova maglia casalinga Nike dell'Inter sarà disponibile a partire da maggio 2026. I tifosi, quindi, potranno indossarla in tempo per l’avvio della nuova stagione e per accompagnare la squadra nelle sfide estive e nel ritiro pre-campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA