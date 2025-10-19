Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, ha parlato negli studi di DAZN dopo la vittoria dell'Inter sul campo della Roma

Marco Astori 19 ottobre 2025

Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, ha parlato negli studi di DAZN dopo la vittoria dell'Inter sul campo della Roma: "L'immagine è quell'abbraccio finale: perché l'Inter per la prima volta vince non dominando. Vinco io, vinci tu e indirizza l'episodio: mostra una forza mentale che non ha mostrato spesso in passato.

Solidi, compatti: quell'abbraccio è l'immagine della partita, il gruppo Inter. E poi il futuro è iniziato: Lautaro è uscito al 60', 20enne e 22enne a guidare l'attacco, lì il futuro ha già messo le mani su questa squadra.

Chivu è stato molto bravo nella gestione di Sommer post-Juve, volevano tutti Sommer fuori e Martinez dentro, ma lui non ha seguito la corrente e ha preso la scelta migliore per tutti. Bonny? La cosa che mi ha colpito di più è psicologica: al Parma tendeva a sedersi, qui il livello dei compagni è aumentato ed è aumentato anche il suo. L'Inter ha fatto un gran colpo: l'uscita di Lautaro al 60' non è un argomento".