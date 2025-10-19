FC Inter 1908
Marinozzi: “Inter, vi dico che il futuro è iniziato. E c’è una cosa che mi ha colpito di Bonny”

Marinozzi: “Inter, vi dico che il futuro è iniziato. E c’è una cosa che mi ha colpito di Bonny” - immagine 1
Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, ha parlato negli studi di DAZN dopo la vittoria dell'Inter sul campo della Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Andrea Marinozzi, commentatore sportivo, ha parlato negli studi di DAZN dopo la vittoria dell'Inter sul campo della Roma: "L'immagine è quell'abbraccio finale: perché l'Inter per la prima volta vince non dominando. Vinco io, vinci tu e indirizza l'episodio: mostra una forza mentale che non ha mostrato spesso in passato.

Marinozzi: “Inter, vi dico che il futuro è iniziato. E c’è una cosa che mi ha colpito di Bonny”- immagine 2
Getty

Solidi, compatti: quell'abbraccio è l'immagine della partita, il gruppo Inter. E poi il futuro è iniziato: Lautaro è uscito al 60', 20enne e 22enne a guidare l'attacco, lì il futuro ha già messo le mani su questa squadra.

Marinozzi: “Inter, vi dico che il futuro è iniziato. E c’è una cosa che mi ha colpito di Bonny”- immagine 3
Getty

Chivu è stato molto bravo nella gestione di Sommer post-Juve, volevano tutti Sommer fuori e Martinez dentro, ma lui non ha seguito la corrente e ha preso la scelta migliore per tutti. Bonny? La cosa che mi ha colpito di più è psicologica: al Parma tendeva a sedersi, qui il livello dei compagni è aumentato ed è aumentato anche il suo. L'Inter ha fatto un gran colpo: l'uscita di Lautaro al 60' non è un argomento".

