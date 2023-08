GdS – Inter al discount degli attaccanti: ormai poche le vie ancora percorribili

Ancora nessuna novità sul fronte attaccante per l'Inter: la dirigenza nerazzurra continua a valutare diversi profili, fra esigenze tecniche e di bilancio. Uno scenario presentato così da La Gazzetta dello Sport: "L'atteso, attesissimo attaccante, l'Inter proverà a prenderlo al discount: la via pare ormai tracciata e, in fondo, è quasi obbligata. Pesa il budget stabilito dalla proprietà, 25-30 milioni cumulativi che, però, serviranno pure ad aggiungere un difensore alla truppa, e che, in generale, non aiutano a fare shopping tra le vie più alla moda del mercato. La mossa decisa su Arnautovic, ormai in pole davanti all'iraniano Taremi, nonostante le difficoltà nel trattare col rigido Bologna, nasce da questo presupposto.