L'Inter si allenerà nel pomeriggio verso la sfida con il Verona in programma sabato: quando tornano i nazionali, attesa per Calhanoglu

L'Inter si allenerà nel pomeriggio verso la sfida contro il Verona in programma sabato. Come riportato da Sky Sport, rientreranno gli Azzurri per la seduta odierna. Simone Inzaghi e il suo staff sono pronti a riabbracciare Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi, ma anche Arnautovic e i francesi Pavard e Thuram. Domani sarà poi il turno di Zielinski e Calhanoglu.