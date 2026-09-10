Se in Italia domina, in Europa l'Inter fatica. I nerazzurri contro il Real Madrid sono incappati nella sesta sconfitta nelle ultime 7 gare di Champions. Gli ultimi ko europei sono arrivate contro big come Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e la squadra di Mourinho. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nei nostri confini, la squadra nerazzurra è una sorta di schiacciasassi. "Al di fuori di quelli, invece, non riesce ad alzare l’asticella".

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DISTANZE

"Intendiamoci, per investimenti e qualità della rosa, l’Inter è inevitabilmente lontana dalle effettive corazzate del Vecchio Continente. Quindi, le aspettative vanno calibrate. Nel 2023 e nel 2025, però, è comunque riuscita ad arrivare in finale di Champions. Perché allora i nerazzurri non riescono più a compiere certe imprese? Una premessa è d’obbligo, anche la malasorte ci ha messo lo zampino. Nella scorsa stagione, contro Atletico e Liverpool non avrebbero meritato di perdere, invece, proprio allo scadere hanno dovuto piegare la testa. Al Bernabeu l’Inter ha messo sotto per lunghi tratti il Real, addirittura fischiato dai suoi tifosi, ma ha pagato carissimo due gravi errori individuali".

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APPLICAZIONE

"Proprio gli errori sono un fattore. Se l’idea è quella di giocare nello stesso modo in Italia come in Europa, quindi «essere dominanti senza mai speculare», come vuole Chivu, allora occorrono maggiore attenzione e concentrazione. Ai tempi di Inzaghi, in certe partite, si vedeva un’Inter più guardinga e coperta, attenta a non sbilanciarsi e portata a colpire in ripartenza o contropiede. Beh, non è più così: l’atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Ma, se ambizione e coraggio sono qualità importanti, devono comunque essere sostenute da un’applicazione totale. Altrimenti si commettono errori che possono essere esiziali, come accaduto a Madrid l’altra sera. E, peraltro, il discorso vale sia per la fase difensiva sia per quella offensiva".

(Corriere dello Sport)