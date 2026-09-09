La galassia nerazzurra potrebbe presto allargarsi. Nell'ottica di strutturare sempre meglio l'area di sviluppo del talento, dopo aver lanciato ormai due anni fa il progetto dell'Under 23, l'Inter sta pensando di inserire un ulteriore anello nella propria catena.

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Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, i vertici del club avrebbero dato il via libera per l'acquisizione di un club satellite all'estero in modo da dare uno strumento in più alla dirigenza per far emergere il talento dei ragazzi del settore giovanile e anche per poter mettere sotto contratto ancora più profili.

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La multiproprietà internazionale fungerebbe infatti da serbatoio di crescita per calciatori che magari il club potrà ritenere già pronti per uno step successivo rispetto all'Under 23, potendo anche approfittare di regole meno stringenti all'estero ad esempio sul tesseramento di extracomunitari. La scelta non inficerebbe il percorso dell'Under 23, anzi, rappresenterebbe un completamento della struttura già esistente per essere al passo con i tempi e con quanto già diversi club in giro per il mondo hanno fatto da tempo. Gli esempi in giro per l'Europa non mancano: dal City Football Group che controlla il Manchester City, il Girona, il Palermo e il Troyes, alla Red Bull, proprietaria di Lipsia e Salisburgo, al consorzio BlueCo che gestisce Chelsea e Strasburgo, solo per citare alcuni esempi.

Inter cerca un club satellite: idee e budget

Belgio, Portogallo e la seconda divisione spagnola, con diverse idee già nel mirino. L'intenzione è di arrivare a chiudere l'affare entro l'inizio della prossima stagione sportiva, con un budget a disposizione di circa 30-40 milioni di euro. Il tutto ovviamente con il benestare anche del nuovo direttore sportivo Dario Baccin, convinto che l'ulteriore step possa permettere ai nerazzurri di essere ancora più competitivi e performanti su questo aspetto. Per permettergli di lavorare al meglio è previsto intanto che arrivi una figura che finisca sotto la sua responsabilità e che lo aiuti a gestire anche l'Under 23.

In casa Inter ci stanno ragionando già da settimane, per cui l'idea è concreta. I campionati tenuti in considerazione per questo tipo di investimento sono