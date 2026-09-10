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Tra i volti più positivi della sfida del Bernabeu c'è John Stones, entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Pavard. L'ex City ha diretto la difesa in modo eccellente e Chivu ha apprezzato la sua prestazione.

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"John Stones è sembrato già impadronirsi dei meccanismi dell’Inter. Un novizio veterano. Lo hanno preso per questo, per partite così: giocare al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid o in allenamento alla Pinetina contro l’Under 23 per lui non fa differenza. Le Pietre sono toste, ruvide. È il loro lavoro, è la loro natura. Non era affatto scontato che Stones si presentasse così. Intanto perché la condizione, dopo il Mondiale e le successive vacanze ritempranti, non è ancora ottimale. E poi perché dopo l’intervallo, con la squadra sotto 2-0, Chivu ha chiesto ai suoi di rischiare tutto, di azzardare la rimonta. «Non è finita, giochiamocela». Non si sbagliava, in fondo: l’Inter è stata molto vicina a riacchiappare il risultato, nonostante il doppio harakiri del primo tempo che aveva compromesso la situazione a favore di un incredulo Mourinho. Merito anche del nuovo leader della difesa, che ha cominciato subito con un tackle pulito su Vinicius ad altissimo coefficiente di difficoltà. E poi ha guidato il reparto distribuendo indicazioni sagge. Al compagno inglese che esordiva da titolare, Jones, e ai suoi vicini di banco: Bisseck, che aveva qualcosa da farsi perdonare, e Bastoni, che ha partecipato di più alla manovra e ha anche impegnato il fenomeno Courtois con un tiro da fuori area. Ha sofferto gli strappi in velocità, Stones. Impossibile chiedergli di marciare al passo di Mbappé. Ma non è mai andato in tilt, mantenendo la calma e la lucidità che spesso in carriera gli hanno permesso di andare oltre ai propri limiti dinamici. La testa ha il potere di minimizzare le debolezze", analizza La Gazzetta dello Sport.

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Novità sul centrodestra

"E allora il futuro prossimo appare già scritto:o. L’inserimento graduale, minuti un po’ qua e un po’ là, è servito a garantire un atterraggio morbido, senza eccessive pretese. Ora non resta che la prova completa, il test definitivo, per certificarne l’avvenuta integrazione. Del resto l’Inter senza di lui ha incassato 4 reti in due tempi. Troppe. Stones avrebbe potuto giocare anche Inter-Napoli, dopo una congrua serie di allenamenti che ne aveva svelato i progressi atletici. Ma in quel caso Chivu ha preferito confermare Akanji in mezzo e Bisseck sul centrodestra, in quanto reduci rodati dei successi passati.h: sarebbe il primo esperimento del terzetto, con Bastoni braccio mancino del tavolo, immaginato durante l’estate da Marotta, Ausilio e Baccin", aggiunge il quotidiano.