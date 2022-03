Andreolli: “Partita tosta e dura. C’è un giocatore dell’Inter che non perde mai la testa”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro che ha analizzato la gara in programma a San Siro

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma a San Siro tra Inter e Fiorentina: "Partita tosta e dura contro un avversario in forma, che all'andata ha messo in grossa difficoltà l'Inter. Sarà una partita difficile, speriamo sia una bella gara e speriamo di riuscire a portare a casa dei punti fondamentali. Il ruolo degli esterni è fondamentale nell'Inter ma anche nella Fiorentina. Sono le due squadre al primo e secondo posto per numeri di cross. Alterna molto gli esterni, il mister. E' un ruolo nel 3-5-2 dove si spende tantissimo. C'è bisogno di far rifiatare e di suddividere bene le forze. Oggi ritroviamo Dumfries . L'Inter deve ritrovare il gioco collettivo. Non è un singolo reparto che sta mancando ma il gioco di squadra".

"D'Ambrosio? Nonostante tutto quello che gli succede intorno, i nuovi arrivi e i cambiamenti, lui non perde mai la testa e continua a lavorare. questo lo ripaga sempre quando scende in campo. Ha sempre dato il suo contributo. Scherzando qualche anno fa gli dissi: "Forse hai trovato finalmente il tuo vero ruolo (il terzo in difesa)". Non gli piaceva molto anni fa ricoprire quel ruolo. Anni dopo mi ha detto che avevo ragione e che in quel ruolo forse si corre anche meno. Milenkovic assomiglia al nostro Skriniar. Milan dopo tanti anni in una difesa a 4 ha dovuto cambiare modo di giocare, affrontare un ruolo nuovo in una difesa a tre. La stessa cosa è capitata a Milenkovic, che dalla difesa a tre è dovuto tornare e riadattarsi a quella a 4. L'Inter anche nelle difficoltà è sempre rimasta compatta e ha sempre provato a ribaltare il risultato. Una qualità importante, segno di una mentalità forte e importante. E' una delle prime partite che l'Inter ha preparato senza altri impegni in mezzo. La Fiorentina ha bisogno di punti e ha obiettivi importanti. Vidal? Non è solo un uomo che cambia la partita, servirà il lavoro di tutto il centrocampo".