Rocchi: “Rigore Comuzzo su Esposito evidente e plateale. Se non lo dai in campo allora…”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è tornato così sul mancato rigore non dato su Francesco Pio Esposito in Inter-Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori 

Durante Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, è tornato così sul mancato rigore non dato su Francesco Pio Esposito in Inter-Fiorentina: "Era un calcio di rigore da assegnare in campo innanzitutto: ci sono tutte le possibilità per poterlo fare.

La cosa che mi sono raccomandato con loro sulle trattenute è che, andando step by step, la prima cosa che devono controllare è l'atteggiamento del difensore: qui è soltanto trattenere l'avversario. Il pallone tra l'altro arriva proprio lì. La decisione è assegnare rigore in campo e qualora l'arbitro non riuscisse a farlo, è da OFR.

La titubanza e il dubbio che hanno avuto era da trasformare in OFR: ho sempre detto a loro che se una cosa non convince al 100%, la decisione finale la prende l'arbitro e non il VAR. Perché altrimenti sostituiamo il VAR all'arbitro e non va bene: è chiaro che è una decisione da prendere con rapidità perché la platealità dell'intervento del difensore è evidente. Se si prende in campo, si facilita chi è al monitor".

