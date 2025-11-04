La cosa che mi sono raccomandato con loro sulle trattenute è che, andando step by step, la prima cosa che devono controllare è l'atteggiamento del difensore: qui è soltanto trattenere l'avversario. Il pallone tra l'altro arriva proprio lì. La decisione è assegnare rigore in campo e qualora l'arbitro non riuscisse a farlo, è da OFR.

La titubanza e il dubbio che hanno avuto era da trasformare in OFR: ho sempre detto a loro che se una cosa non convince al 100%, la decisione finale la prende l'arbitro e non il VAR. Perché altrimenti sostituiamo il VAR all'arbitro e non va bene: è chiaro che è una decisione da prendere con rapidità perché la platealità dell'intervento del difensore è evidente. Se si prende in campo, si facilita chi è al monitor".