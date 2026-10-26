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Bocciatura senza appello da parte di Mauro Bergonzi all'arbitro Mariani di Inter-Fiorentina dopo il clamoroso rigore non concesso ai nerazzurri per fallo di Viery su Marcus Thuram. Ecco le parole dell'ex direttore di gara alla Domenica Sportiva.

"Un 4 se lo prende tutto Mariani: è uno dei più bravi e non può commettere un errore così. Però bisogna essere onesti: al minuto 95 è stato bravo e ha visto bene sul fallo di Valdepenas su Thuram, vede giusto perché il giocatore viola si disinteressa totalmente del pallone e abbraccia e prende per il collo l'avversario. E' una trattenuta evidente, è rigore sempre e comunque. Ma al 69' Thuram riceve palla, dribbla Viery: sgambetto, l'arbitro sta per fischiare ma non fischia più.

Getty Images

L'arbitro sta per fischiare ma non so per quale motivo ci ripensi. Ma guardate anche i giocatori della Fiorentina: il linguaggio del corpo di Vieri come a dire "rigore netto", Ndour ha le braccia sui fianchi, Dragusin ha le mani in faccia. Questo rigore non viene assegnato: sbaglia clamorosamente l'arbitro, ma io faccio fatica a capire perché Fabbri al VAR non ha richiamato il monitor per dare questo rigore che è nettissimo. Questo è sempre rigore, ieri, oggi e domani. Probabilmente mi sono perso qualcosa sui falli in area. E io do la colpa a Orsati, questi sono gravissimi".