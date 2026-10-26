La vittoria dell'Inter contro la Fiorentina accende il dibattito negli studi di Pressing. La squadra di Cristian Chivu ha conquistato altri tre punti in rimonta, ma la discussione si concentra soprattutto sulla qualità della prestazione e sulle difficoltà incontrate da alcuni giocatori nerazzurri.

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Protagonisti del confronto Fabrizio Biasin, Massimo Mauro e Riccardo Trevisani, con opinioni differenti

Mauro: "Se è tre o quattro volte che va in svantaggio e recupera solo alla fine, a volte si dice che è una vittoria da grande squadra, altre volte si dice che c'è qualche problema. Penso di poterlo dire che Calhanoglu ha giocato male e che Pio Esposito ha toccato una palla di testa oggi e basta. Si può dire questo oppure no? Questo è discutere di calcio. Calhanoglu è fondamentale per l'Inter, se comincia a giocare male c'è qualche problema. Se la devi vincere con Sucic che entra, forse c'è qualche problema"

Biasin: "Una squadra in cui undici undicesimi giocano alla perfezione per me non esiste. Il compito di una grande squadra è sopperire alla giornata storta di uno o due giocatori. Ci sta che Calhanoglu abbia giocato male, se giocano male in 2 ci pensano gli altri 9. Poi se giocano male in 5, hai perso la partita"

Mauro: "E su questo sono d'accordo"

Trevisani: "Calhanoglu ha giocato male, ed è vero. Mkhitaryan è calato alla distanza, ed è vero. Pio Esposito, febbricitante, non ha giocato bene, ed è vero. L'Inter ha fatto trenta tiri con queste cose qua. Pensa che squadra!"

Mauro: "Allora devo dire una cosa. La Lazio sta facendo qualcosa di...I punti che ha la Lazio sono la meraviglia del calcio italiano fino adesso"

Biasin: "Perfetto ma non è che se fa bene la Lazio allora non va bene l'Inter"