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Durissima analisi del Corriere dello Sport sul mondo arbitrale dopo gli ennesimi errori evidenti di questo weekend, in Inter-Fiorentina e non solo. Questa la forte critica del quotidiano alla nuova gestione Orsato: "Ieri Thuram, sabato Frattesi... Errori grossolani, indotti dall’ormai inspiegabile “soglia alta” di Orsato.

Due parole per celare sviste e magagne. Ultimi in ordine di tempo, due falli chiari, le cui responsabilità vanno cercate non solo negli arbitri in campo (Arena sabato, Mariani ieri), ma anche nei due VAR (Santoro e il solito Fabbri), ormai terrorizzati ed incapaci di ordinare anche un caffè al banco senza il placet del loro capo.

E mentre anche la favola che «si gioca di più per merito di Orsato» sta perdendo proseliti (si gioca di più perché le regole Ifab pre-Mondiale stanno efficacemente combattendo le perdite di tempo), la storia della soglia alta inizia a perdere colpi. Di Frattesi abbiamo detto ieri. Ma l’episodio di Inter-Fiorentina è simile, se non più grave. Nel complesso, Mariani non ha convinto: metro tecnico non sempre lineare".