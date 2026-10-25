GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Tutto pronto a San Siro per il primo lunch match della stagione nerazzurra: l'Inter affronta la Fiorentina nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A. Cristian Chivu opera diversi cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo contro lo Shakhtar.

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In porta c'è il debutto di Ivan Provedel, mentre Bisseck, Akanji e Bastoni completano il pacchetto arretrato. Sulla fascia destra c'è il ritorno di Diouf dall'inizio, a sinistra riposa Dimarco per l'uomo del momento in casa nerazzurra, Carlos Augusto. Centrocampo completato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. L'attacco è formato dalla coppia Pio Esposito-Thuram.

INTER (3-5-2): 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 1 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 32 Dimarco, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 99 Spence. Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA (4-3-2-1): 43 De Gea; 20 Jimenez, 3 Dragusin, 5 Pongracic, 21 Valdepenas; 27 Ndour, 44 Fagioli, 4 Brescianini; 30 Mastantuono, 25 Njie; 32 Pellegrino. A disposizione: 19 Lezzerini, 53 Christensen, 2 Dodô, 17 Joao Mario, 23 Beto, 28 Pedro Gonçalves, 29 Gnonto, 33 Viery, 42 Inao Oulai, 72 Mazzeo, 73 Pirrò, 74 Ademi. Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Mariani Assistenti: Alassio - Rossi IV Ufficiale: Zufferli VAR: Fabbri AVAR: Santoro