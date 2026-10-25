GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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"Si è arenata, in questo frangente, la trattativa tra il fondo Oaktree, che detiene la maggioranza dell’Inter e il fondo qatariota Al Mirqab che fa riferimento allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani". Ne è sicuro Tuttosport nella sua edizione odierna: qualche giorno fa aveva fatto il giro del web la notizia di un interesse del fondo del Qatar nei confronti dell'Inter, ma ora l'affare vive una fase di stallo.

Si legge: "Stando a quanto circola in ambienti finanziari, le parti non avrebbero trovato un accordo sulla valutazione delle quote di minoranza che Oaktree avrebbe dovuto cedere a HBJ, che in passato ha ricoperto il ruolo di ministro dello sport del Qatar e membro di assoluta rilevanza della famiglia Al Thani. Se sia saltata del tutto o se si tratti di una fase di raffreddamento non è ancora dato saperlo, certo è che non è così imminente una nuova accelerazione perché – si mormora – la differenza di vedute tra le parti è significativa.

Oaktree, dal canto suo, sta continuando a ritenere l’Inter un asset centrale all’interno dei suoi investimenti e anche se non dovesse concludersi in maniera positiva l’accordo con Al Thani, continuerebbe a sostenere la società presieduta da Beppe Marotta (che detiene anche delle quote dell’Inter) come ha fatto fino a questo momento. I rumors sono comunque destinati a proseguire, ma tra i soliti beninformati, c’è un po’ più di pessimismo rispetto agli entusiasmi di qualche settimana fa".