A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Provedel in porta? Dopo questa settimana dove è nato anche il figlio, per quello che ha fato in questi mesi e il lavoro di supporto a Pepo nei momenti difficili, si merita questa maglia da titolare. Sono convinto che da qui a fine anno ci darà una mano. Mi aspetto uan gara difficile, la Fiorentina ha giocatori di qualità, possono mettere in difficoltà chiunque. Hanno raccolto meno di quello che meritavano, sarà una partita difficile".

"Noi dobbiamo essere pronti ad accettare il fatto che non è quello che siamo, ma quello che desideriamo fare. Mi riferisco all'atteggiamento, la determinazione, sapendo fare tante cose bisogna non scegliere ma mettere in campo quello che si ha. Mkhitaryan? La carta d'identità non la guardo, sappiamo quanto ci dà. Ogni volta che è entrato a gara in corsa ha aggiunto qualcosa, questa maglia da titolare è più che meritata, sappiamo quanto vale".

(Dazn)