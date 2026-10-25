Getty Images

Steven Gerrard ha dichiarato di non avere "alcun rimpianto" per aver respinto l'interesse di squadre come Real Madrid, Inter e Bayern Monaco e aver scelto di restare al Liverpool. Real Madrid e Inter si interessarono all'ex centrocampista quando erano allenati da José Mourinho, mentre nel 2015 il Bayern lo considerò come un possibile sostituto di Bastian Schweinsteiger. "Ho ricevuto manifestazioni d'interesse da alcune squadre straniere, soprattutto quando in quelle squadre c'era Mourinho", ha dichiarato Gerrard a The Overlap Daily.

Getty Images

"L'Inter, il Real Madrid in un paio di occasioni e, nella fase finale della mia carriera, il Bayern: ci furono alcuni colloqui con il mio agente quando Schweinsteiger stava lasciando il Bayern nel 2015".

L'inglese poi scende nel dettaglio sul rifiuto all'Inter. "È incredibile come i giocatori cambino completamente look quando vanno a giocare all’estero. Se adesso vai a Dubai, nel giro di quattro settimane ti ritrovi con denti nuovi e una parrucca".

Giornalista: "È perché arrivi lì e gli italiani..."

Gerrard: "Si vestono meglio di tutti, hanno un aspetto migliore e sono i più stilosi. Quindi, se non ti adegui, rimani indietro".

Giornalista: "Devi abbracciare questo stile".

Gerrard: "È questo che mi ha fatto passare la voglia di andare all’Inter".

Giornalista: "Non è che io vada in giro chissà vestito come... Siamo tutti eleganti".

Gerrard: "Io invece sono lì con la mia tuta da ginnastica e le mie Adidas Superstar. Sono quelle abitudini di casa a cui non potevi rinunciare".