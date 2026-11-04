Seconda vittoria di fila per l'Inter dopo quella con lo Shakhtar. Gli ottavi diretti non sono più un miraggio

Gianni Pampinella
Screenshot 2026-11-03 alle 23.49.13

VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Confronti? Da noi funziona così, sempre! Questo gruppo ama..."

"Un derby perso non cancella tutto ciò che abbiamo fatto, c’è ancora molta strada da fare. Abbiamo dimostrato di essere squadra e di poter reagire". In conferenza stampa post Feyenoord, Cristian Chivu è tornato per un attimo sul derby per poi dare uno sguardo un po' più ampio alla stagione nerazzurra dove l'approccio alle gare era ed è uno dei grandi temi. Non con gli olandesi dove la squadra è entrata in campo subito concentrata e determinata.

Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
Getty Images

"Seconda vittoria di fila dopo quella con lo Shakhtar. Gli ottavi diretti, ovviamente ancora difficili visto il calendario, non sono più un miraggio. Zoom sulle prossime gare: Stoccarda a San Siro, Borussia Dortmund in trasferta, Liverpool ancora al Meazza e Slovan Bratislava in Slovacchia. Un altro insegnamento è arrivato nel pre partita, quando tutto lo stadio ha cantato all’unisono la strofa più bella di “The Scientist”, la canzone dei Coldplay diventata manifesto partite del Feyenoord: «Nobody said it was easy». «Nessuno ha detto che fosse facile». E infatti non lo è stato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

feyenoord vittoria inter
Getty Images

"Soprattutto dopo un derby perso 3-1 e una sfilza di critiche legate all’approccio, il tallone d’Achille che nell’ultimo periodo s’era infiammato più e più volte, costringendo l’Inter ad aumentare il ritmo. Stavolta ne è uscita una vittoria tranquilla e senza rincorrere: un 3-0 facile facile confezionato da Bisseck, Pio e Zielinski. A incidere di più sono stati soprattutto i giocatori che avevano deluso nel derby - Barella, Spence, Carlos Augusto... -, un altro segnale di come i confronti negli stanzoni segreti di Appiano abbiano dato i loro frutti".

(Gazzetta dello Sport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti