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Senza dubbio è stato il migliore in campo. Dopo alcuni spezzoni di gara non proprio esaltanti, finalmente Djed Spence ha messo in campo tutte le sue qualità. Al De Kuip l'esterno inglese è stato protagonista di un primo tempo di assoluto livello, segno che il vero Spence sta tornando a pieni giri. "Sono contento per i tre punti e per la mia prestazione, non saprei cos’altro aggiungere. Mi sto adattando bene, la squadra mi ha accolto nella maniera giusta, così come l’allenatore. Sto ancora imparando a conoscere tutti, ma mi sento bene. Spero di poter aiutare i miei compagni e che loro possano aiutare me", ha detto il giocatore al termine della gara col Feyenoord.

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"Djed Spence sembrava semplicemente dire “scusate il ritardo”. Con la prestazione impetuosa di ieri e un assist e mezzo a referto, si è capito perché l’Inter abbia speso 30 milioni per questo esuberante esterno di fascia. E lo stesso Spence a fine partita era particolarmente felice", sottolinea la Gazzetta dello Sport.