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L’aria che si respira in Olanda conferma di avere effetti benefici per l’Inter. Un anno fa in casa dell’Ajax la doppietta di Thuram servì a cancellare la delusione per la rimonta subita contro la Juventus pochi giorni prima. Quest’anno, a una settantina di chilometri da Amsterdam, nel bel mezzo della terra dei tulipani i nerazzurri hanno ritrovato carattere, entusiasmo e stimoli dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Milan nell’ultimo derby di campionato.

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Sulla cartolina che arriva dal De Kuip spiccano i muscoli di Pio Esposito, le treccine di Yann Bisseck, ma anche il goniometro di Zielinski, il motorino di Barella, il pendolo di Dimarco e tutti gli ingranaggi di una macchina che è tornata a essere perfetta. C’era da stringersi per venire tutti nell’istantanea dei mille meriti di una gara senza intoppi e non per merito della dea bendata ma esclusivamente per la banda di Chivu. Che intanto ha trovato un nuovo protagonista. Oltre a quelli citati, infatti, c’è da menzionare Dejd Spence, che ha messo lo zampino nei primi due gol e non solo. Finalmente a destra i cavalli dell’inglese hanno alzato la cilindrata nerazzurra. Il destinatario della prova di forza dei nerazzurri è ovviamente Cesc Fabregas, che con il suo Como farà visita al Meazza domenica pomeriggio. In questa versione neanche tanto vagamente inzaghiana i nerazzurri risultano una corazzata complicata da affrontare.

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Inter, subito un'altra buona notizia per Chivu

L’Inter è rifiorita di colpo, facendo diventare le critiche subite il concime necessario per tornare la miglior versione di sé. Perché certe parole sono entrate nello spogliatoio, lo ha confermato indirettamente l’esultanza polemica di Bisseck, con quel dito portato al naso per zittire le polemiche. Serviranno ovviamente conferme nel breve periodo, ma la scossa è servita e i segnali di ieri sono assolutamente incoraggianti.

Intanto al rientro dall’Olanda c’è subito un’altra buona notizia ad attendere Chivu: stanno per tornare a lavorare in gruppo anche Curtis Jones e John Stones, pronti anche loro a dare finalmente un contributo concreto alla causa. Si farà il possibile per portarli in panchina già contro il Como e magari dargli qualche minuto, prima di terminare la riatletizzazione durante la sosta e riaverli poi al 100% contro l’Atalanta. Per quella data contano di esserci anche Lautaro Martinez e Luis Henrique: in casa nerazzurra sono già pronti a stringersi ancora di più per entrare tutti nelle prossime cartoline di stagione. Chivu ha bisogno di tutti per ripetere il grande cammino dello scorso anno e addirittura provare a fare meglio.