ultimora

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così quanto accaduto nel derby d'Italia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così quanto accaduto nel derby d'Italia di sabato sera: "L'errore più grave è quando hai un derby d'Italia con tensione così alte e devi mandare un altro, non puoi mandare La Penna. Deve andare il migliore. Non è la prima volta che succede, io ero presente in tanti Juve-Inter e succedeva la stessa cosa: anche dentro gli spogliatoi, nel tunnel. Inter-Juve è particolare: sicuramente l'arbitro si è fatto prendere troppo dalla mano soprattutto dalla prima ammonizione.

Getty

Bastoni? Lo conosco e come ragazzo è eccellente e una grande risorsa anche per la Nazionale. Qui ti dico la verità: si sono scontrati ad una velocità importante seppur il tocco è stato lieve con una mano che sicuramente non ha influito per quella caduta lì. Ma tu riparti, senti un tocco, non dico che mi butto giù perché Kalulu è ammonito e ci provo: non c'è tempo per fare quella roba lì. Un conto è in area in cui l'attaccante ci prova a prendere un rigore: qui non c'è tempo, ha sentito un tocco, è andato giù accentuando molto.

Getty

Bastoni un secondo dopo è stato messo alla gogna mediatica da tutta Italia tranne i tifosi interisti: Chivu è l'allenatore e Bastoni è uno dei pilastri. Oggi si sono allenati e tu allenatori non puoi andare in conferenza a dire che ha sbagliato. La reazione della Juve all'intervallo? Il calcio è arrivato all'esasperazione anche coi social: e la classe arbitrale quest'anno ha fatto danni incredibili scatenando queste reazioni. Da ex calciatore che ha vissuto quei momenti è anche comprensibile: poi è brutto vederlo però è un susseguirsi dovuta a quest'esasperazione".

