Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così quanto accaduto nel derby d'Italia

Marco Astori Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 16:46)

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così quanto accaduto nel derby d'Italia di sabato sera: "L'errore più grave è quando hai un derby d'Italia con tensione così alte e devi mandare un altro, non puoi mandare La Penna. Deve andare il migliore. Non è la prima volta che succede, io ero presente in tanti Juve-Inter e succedeva la stessa cosa: anche dentro gli spogliatoi, nel tunnel. Inter-Juve è particolare: sicuramente l'arbitro si è fatto prendere troppo dalla mano soprattutto dalla prima ammonizione.

Bastoni? Lo conosco e come ragazzo è eccellente e una grande risorsa anche per la Nazionale. Qui ti dico la verità: si sono scontrati ad una velocità importante seppur il tocco è stato lieve con una mano che sicuramente non ha influito per quella caduta lì. Ma tu riparti, senti un tocco, non dico che mi butto giù perché Kalulu è ammonito e ci provo: non c'è tempo per fare quella roba lì. Un conto è in area in cui l'attaccante ci prova a prendere un rigore: qui non c'è tempo, ha sentito un tocco, è andato giù accentuando molto.

Bastoni un secondo dopo è stato messo alla gogna mediatica da tutta Italia tranne i tifosi interisti: Chivu è l'allenatore e Bastoni è uno dei pilastri. Oggi si sono allenati e tu allenatori non puoi andare in conferenza a dire che ha sbagliato. La reazione della Juve all'intervallo? Il calcio è arrivato all'esasperazione anche coi social: e la classe arbitrale quest'anno ha fatto danni incredibili scatenando queste reazioni. Da ex calciatore che ha vissuto quei momenti è anche comprensibile: poi è brutto vederlo però è un susseguirsi dovuta a quest'esasperazione".