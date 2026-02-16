FC Inter 1908
Sabatini: “Bastoni? Esultanza non può permettersela. E giustifico Chivu perché…”

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha commentato così quanto accaduto in Inter-Juventus sabato sera
Marco Astori
Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha commentato così quanto accaduto in Inter-Juventus sabato sera: "Posso dire una cosa di cronaca? Forse è la cosa più ininfluente ma la più appariscente: Bastoni l'esultanza non se la può permettere. In questi giorni stiamo vedendo le Olimpiadi: la Brignone vince ma le altre si inchinano. Non voglio dire che è un mondo di ingenui, ma un conto è se uno fa una finta e uno prende lo sgambetto, un altro è se simuli e poi esulti.

Finito il mito di Chivu come comunicatore diverso? Non lo so: tendo a trovargli comunque qualche giustificazione. Mettetevi nei panni di un allenatore che esce da uno spogliatoio in cui c'è un'atmosfera molto calda sentendo anche le ragioni dei propri giocatori e dirigenti: viviamo in un mondo in cui un allenatore che dice hanno ragione loro e torto i miei non esiste.

Chivu entra in spogliatoio e si trova di fronte un ragazzo che ha già aperto il telefonino ed è un mostro in tutto il mondo: in quel momento deve scegliere se fare il signore elogiato da tutti oppure se difendere il proprio giocatore. L'aggressione della Juve a La Penna? Io su questa vicenda ho una posizione molto schierata: questo no, non è comprensibile e ammissibile. Vale per qualsiasi dirigente e allenatore: tra il primo e il secondo tempo si sta al proprio posto".

