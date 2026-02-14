Il conduttore di Radio Dee Jay Linus, noto tifoso della Juve, è intervenuto a Radio Dee Jay durante il programma 'Football Club' diretto da Zazzaroni e Caressa, e ha parlato anche della partita di questa sera. «Bah si, mi interessa come abitante del quartiere e come tifoso ma non vado a vedere la partita. Vado a vedere De Gregori che fa uno spettacolo su Rimmel, poi è San Valentino e mi sembra anche carino così. Guardo il concerto con la radiolina, come si faceva una volta», ha raccontato.
Linus: “La Juve all’andata era un’altra squadra. Ma Inter più matura. I milanisti…”
Il conduttore di Radio Dee Jay ha parlato della sfida di questa sera e ha detto la sua lui che è un noto tifoso bianconero
«All'andata la Juve è andata bene, sono uscito che mancavano dieci minuti ed è successo di tutto. Era un'altra Juve rispetto a questa. Ma anche l'Inter mi sembra molto più matura. Gli amici milanisti mi chiedono un pareggio, credo andrebbe bene a tutti tranne all'Inter naturalmente», ha sottolineato.
(Fonte: Radio Dee Jay)
