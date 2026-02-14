Alessandro Del Piero è intervenuto ai canali ufficiali della Serie A per parlare di Inter-Juventus, un match spartiacque per entrambe. Del Piero ha inizialmente risposto alla domanda su Yildiz:
Inter-Juventus, Del Piero: “Partita che pesa per entrambe: ecco cosa farà la differenza”
"Non ho consigli da dare in particolare a Yildiz, è un ragazzo intelligente, maturo e lo sta dimostrando perché ogni anno aggiunge sempre qualcosa. Si sta disegnando la sua carriera all'interno di questa squadra, ha lo spirito, ha umiltà, è un grande lavoratore, caratteristiche fondamentali per ambire sempre al massimo.
"Inter-Juve? Pesa per entrambe, ci sono grandi obiettivi per entrambi. Si vince anche con la voglia, con la testa, con la voglia di dimostrare più dell'altro, ognuno poi ha una percentuale di importanza sul risultato finale. Cosa farà traboccare la goccia da una parte o dall'altra non lo sappiamo ed è per quello che sarà bello vederla"
