VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

L'Inter si aggiudica il Derby d'Italia all'Optus Stadium di Perth: i nerazzurri battono 1-2 la Juventus nell'ultima amichevole dell'Internazionale Summer Tour grazie alle reti di Dimarco e Diouf, chiudendo nel modo migliore la tournée asiatica che li ha visti protagonisti a Hong Kong e in Australia.

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Di seguito, gli highlights della partita contro i bianconeri:

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