L'Inter si aggiudica il Derby d'Italia all'Optus Stadium di Perth: i nerazzurri battono 1-2 la Juventus nell'ultima amichevole dell'Internazionale Summer Tour
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L'Inter si aggiudica il Derby d'Italia all'Optus Stadium di Perth: i nerazzurri battono 1-2 la Juventus nell'ultima amichevole dell'Internazionale Summer Tour grazie alle reti di Dimarco e Diouf, chiudendo nel modo migliore la tournée asiatica che li ha visti protagonisti a Hong Kong e in Australia.
Di seguito, gli highlights della partita contro i bianconeri:
https://www.inter.it/it/inter-tv/0_gjcxl1o7
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