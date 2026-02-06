C'era anche uno spettatore d'eccezione al Gewis Stadium di Bergamo ad assistere al match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: Aleksandar Kolarov.
Inter, Kolarov mandato a osservare la Juventus: in tribuna per il match contro l’Atalanta
Il vice allenatore nerazzurro è stato avvistato al Gewiss Stadium ad assistere alla partita dei bianconeri di Spalletti
Il vice allenatore dell'Inter, come racconta Sport Mediaset, è andato ad osservare di persona i bianconeri di Spalletti, avversari dei nerazzurri in campionato tra una settimana, la sera di San Valentino. Una relazione che tornerà sicuramente utile una volta archiviata la gara contro il Sassuolo, in programma domenica 8 febbraio.
