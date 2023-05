Inter Women, Lang: “Ho subito capito quanto fosse grande questo club”

Fanny Lang, terzino svedese classe '96 dell'Inter femminile, si è raccontata nel corso di un'intervista pubblicata sul Matchday Programme nerazzurro: "Sono cresciuta in una piccola città della Svezia, dove ho cominciato a giocare a calcio con i miei amici, prima di intraprendere la carriera da professionista. La determinazione nel mio percorso è stata fondamentale, ho avuto diversi infortuni e tornare disponibile dopo uno stop obbligato richiede tanta fatica, duro lavoro e grinta. Per me una delle cose più importanti rimane quella di divertirmi in campo, ho iniziato proprio per questo.