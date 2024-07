Dalle ore 15:00 di martedì 9 luglio tutti i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere alla prima amichevole stagionale. L’appuntamento è per sabato 27 luglio, ore 19:30, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena.

TARIFFE DEDICATE PER ABBONATI E SOCI INTER CLUB

Per il match amichevole in programma a Cesena sono attive tariffe dedicate per gli abbonati Inter alla stagione 2024-25 (di entrambe le tipologie, sia BASE che PLUS) e per i soci Inter Club (attivati entro le 23:59 di domenica 7 luglio)