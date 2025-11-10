Il campionato si ferma per due settimane per gli impegni della Nazionale e l'Inter è in testa alla classifica assieme alla Roma.
Longhi esalta un giocatore dell'Inter: "Da mostrare nelle scuole calcio: è il migliore per…"
Longhi esalta un giocatore dell’Inter: “Da mostrare nelle scuole calcio: è il migliore per…”
Bruno Longhi, intervenuto su Twitter, ha voluto elogiare un giocatore dell'Inter: "Da mostrare agli allievi delle scuole calcio"
La squadra di Chivu ha ottenuto 8 vittorie a fronte di 3 sconfitte, con un vantaggio di due punti su Napoli e Milan. E, dopo la pausa, ci sarà proprio il derby contro i rossoneri.
Bruno Longhi, intervenuto su Twitter, ha voluto elogiare un giocatore dell'Inter che, tra l'altro, oggi festeggia il compleanno:
"Dal punto di vista puramente tecnico è il miglior giocatore italiano. Da mostrare agli allievi delle scuole calcio"
Dimarco ha messo lo zampino anche ieri nel successo contro la Lazio, fornendo l'assist per il 2-0 di Bonny. E finora in stagione sono arrivati due gol e quattro assist, 6 G+A in 11 partite.
