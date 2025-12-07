Martedì 9 dicembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro il Liverpool per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Liverpool, le attività della vigilia: l’orario della conferenza stampa di Chivu
ultimora
Inter-Liverpool, le attività della vigilia: l’orario della conferenza stampa di Chivu
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 8 dicembre
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 8 dicembre.
11:15 - Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile
11:45 ora locale (12:45 ora italiana) - Allenamento Liverpool | AXA Training Centre, Liverpool
14:30 - Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile
19:45 - Conferenza stampa ufficiale Liverpool | Stadio San Siro, Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA