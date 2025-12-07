FC Inter 1908
Inter-Liverpool, le attività della vigilia: l’orario della conferenza stampa di Chivu

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 8 dicembre
Marco Astori
Marco Astori 

Martedì 9 dicembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro il Liverpool per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025-2026.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 8 dicembre.

    • 11:15 - Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • 11:45 ora locale (12:45 ora italiana) - Allenamento Liverpool | AXA Training Centre, Liverpool

    • 14:30 - Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • 19:45 - Conferenza stampa ufficiale Liverpool | Stadio San Siro, Milano

