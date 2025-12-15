Sky – Luci e ombre dell’Inter prima in classifica: ecco cosa dicono i numeri

La vittoria contro il Genoa ha portato la squadra nerazzurra in vetta. Chivu sa che i suoi dovranno limare alcuni difetti che stanno complicando il cammino

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 22:16)

Dopo la vittoria con il Genoa, la terza consecutiva in campionato, l'Inter si è ritrovata prima in classifica anche in virtù del pari del Milan (che è a 32 punti, a meno uno dai nerazzurri) e della sconfitta del Napoli contro l'Udinese (31 punti). A Skysport hanno analizzato i punti di forza e i punti deboli della squadra di Chivu.

Cosa va — Tra quello che sicuramente funziona c'è il fatto che l'Inter ha il miglior attacco in Serie A con 34 gol segnati. La squadra ha un possesso palla dominante, solo inferiore al Como, e la percentuale è in media del 59.3% a partita. È prima anche nei passaggi chiave, quelli in verticale, che aprono la partita, sono 212. Tra le cose positive che Sky segnala anche il fatto che l'allenatore è riuscito a tenere tutti sulla corda e a far sentire importanti tutti allo stesso modo recuperando giocatori come ad esempio Zielinski. Segnalato anche l'atteggiamento di Lautaro a Genova, quando va a recuperare un pallone ormai larghissimo per innescare il gol di Bisseck.

Cosa no — Il difetto maggiore dei nerazzurri, spiegano dal canale satellitare, è proprio perché a volte la luce si spegne. Negli scontri diretti per esempio: la formazione di Chivu ne ha persi 3 su 4 giocati. Troppi. L'Inter è la squadra che prende meno tiri in Serie A, ma subisce un gol ogni nove tiri (La Roma, ad esempio ne subisce 1 ogni 20) e le sconfitte dopo il vantaggio sono due e si è fatta ribaltare con Juventus e Udinese.

(Fonte: SS24)