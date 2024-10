Il commento dell'ex portiere sul momento dei nerazzurri dopo la prestazione contro l'Empoli e la vittoria per tre a zero

«Le squadre di calcio non sono una somma aritmetica dei valori dei singoli giocatori. Ci sono momenti in cui tutto si incastra bene, l'anno scorso all'Inter si è incastrato tutto meravigliosamente bene. Quest'anno si incastra bene lo stesso». Così Luca Marchegiani ha commentato il momento dell'Inter dopo la vittoria per tre a zero contro l'Empoli nella decima giornata di campionato.