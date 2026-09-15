Per la prima volta in stagione Lautaro Martinez è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Una novità per il Toro che ha visto i compagni soffrire nei primi 20 minuti e poi ribaltare completamente l'Udinese. A conferma che l'attacco nerazzurro gira a mille anche senza il suo capitano.

"Dicono che senza Lautaro non ci sia vita nel pianeta Inter e, invece, per una volta, il Toro ha potuto fare quello che non gli è mai concesso: stare quieto di lato con la pettorina. Ieri i nerazzurri non hanno avuto bisogno del proprio capitano, risparmiato a sorpresa dall’allenatore. Sin dall’inizio questo strano lunedì di settembre, al netto degli esercizi di pretattica di Chivu, era perfetto per dare riposo al capitano prima della sfida-scudetto contro la Roma. In compenso, il romeno ha rovesciato il resto dell’arsenale e ricevuto in cambio un gol a testa dagli altri tre attaccanti", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"In ogni caso, questa nuova abitudine nerazzurra a San Siro rischia di diventare preoccupante: è come se i ragazzi di Chivu abbiano un inconscio bisogno di sentirsi spacciati per riuscire a tirarsi via dal fosso e fuggire verso la vittoria. Non è un caso che per la prima volta nella storia nerazzurra l’Inter abbia vinto due partite di fila in A risalendo da due gol di svantaggio".

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"Non solo Thula e Pio Marcus prosegue comunque nell’operazione di rimessa in forma post-Mondiale, ormai arrivata a buon punto: ha realizzato il secondo centro consecutivo in campionato dopo il pari nella notte di follia contro Allegri. Quella sera c’era Lautaro accanto al francese, stavolta invece si ergevano le spallone larghe di Pio, anche lui arrivato già a timbrare due volte in stagione: Esposito ha ritrovato la titolarità dopo essersi “seduto” a Madrid, mentre contro il “suo” Napoli era stato tirato via all’intervallo. Nella partita diventata party dopo la grande paura ha bussato anche Bonny. Piccolo dettaglio, all’Olimpico contro Gasperini l’anno scorso non decise né la ThuLa né Pio, ma proprio lui, Bonny".

(Gazzetta dello Sport)