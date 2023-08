CdS – Inter, mercato strano: Pavard serviva, in attacco due over 34. In extremis…

È stato un mercato molto intenso, quello dell'Inter: entrate, uscite, trattative portate a termine e altre saltate all'ultimo. E potrebbe non essere finita qui, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe piazzare un colpo last minute a centrocampo.

Il Corriere dello Sport ha espresso il proprio parere, a cominciare dall'ultimo arrivato Pavard: "È il giocatore che serviva a Inzaghi per mettere la parola fine all'assetto della difesa. L'Inter ha concluso un mercato un po' strano, ha lasciato Dzeko, non è riuscita a riprendere Lukaku e ha risistemato l'attacco con due over 34. Si era mossa meglio per il centrocampo con Frattesi e Samardzic, però il friulano alla fine si è negato.