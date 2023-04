Inter Women, Merlo: “Orgogliosa e felice per il rinnovo. Il momento più bello…”

Beatrice Merlo, difensore dell'Inter femminile, ai microfoni di Inter TV ha parlato del suo rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025: "Sono molto orgogliosa e molto felice di poter continuare fino al 2025 con questo club. Ho vissuto tante soddisfazioni, ma vivo il momento, credo che continuando così riusciremo a toglierci altre soddisfazioni. Il momento più bello? Il più recente, il gol alla Juventus: penso che quello me lo ricorderò. Ringrazio il mister, il club e società per avermi fatto fare questa crescita, vivo giornalmente e quello che posso apprendere giorno dopo giorno lo prendo e lo porto con me".