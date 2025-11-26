"L'Inter ha approcciato alla fase a gironi della Champions in maniera splendida. Queste sera però arriva il primo esame veramente importante e, per quanto non mi aspetti che l'Atletico sfoggi una prestazione di alta qualità, parliamo pur sempre di una squadra solida e con esperienza. Sarà la prova del nove. Tutti siamo curiosi di capire come reagirà la squadra dopo la sconfitta immeritata nel derby".