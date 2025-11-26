L'ex portiere Luigi Turci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Atletico Madrid-Inter:
ultimora
Turci: “Sommer? Mezza incertezza nel derby. Siamo curiosi di capire se l’Inter…”
"L'Inter ha approcciato alla fase a gironi della Champions in maniera splendida. Queste sera però arriva il primo esame veramente importante e, per quanto non mi aspetti che l'Atletico sfoggi una prestazione di alta qualità, parliamo pur sempre di una squadra solida e con esperienza. Sarà la prova del nove. Tutti siamo curiosi di capire come reagirà la squadra dopo la sconfitta immeritata nel derby".
Sommer nel derby è apparso ancora incerto. Che valutazioni ci sono da fare per la porta dell'Inter?
"La differenza di prestazione fra Maignan e Sommer nel derby c'è stata. Il francese ha sfoderato una prestazione da top, mentre lo svizzero è incappato in una mezza incertezza. La differenza insomma si è vista più a livello di rendimento nella singola partita che non per il valore effettivo dei giocatori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA